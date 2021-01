Kranzniederlegung und erste Unterschriften

Als eine seiner ersten Amtshandlungen legte Biden einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris sowie die früheren Präsidenten George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama nahmen am Mittwoch an der Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Arlington bei Washington teil. Biden und Harris hielten an dem bereits vor ihrer Ankunft platzierten Kranz einen Moment Stille, der Präsident bekreuzigte sich. Gleich am Tag 1 seiner Präsidentschaft unterschrieb Biden eine Reihe neuer Erlässe. Einer davon betrifft eine mögliche Aufenthaltsgenehmigung für Millionen Migranten, die seit Jahren in den USA leben. Der Gesetzentwurf wurde am Mittwoch an den Kongress weitergeleitet.