Sie sind immun gegen das Coronavirus und gegen jede Moral. Immer mehr Bürgermeister in Österreich drängen sich beim Impfen vor. Einzig logische Konsequenz: Rücktritt! Impfschaden, oder liegt die Empathielosigkeit in den Genen? Mediziner beruhigen: Die verhaltensoriginelle Persönlichkeit des Feldkircher Bürgermeisters Wolfgang Matt hat nichts mit dem Serum zu tun, das er sich an Alten vorbeiergaunert hat.