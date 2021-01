Soll Bruck an der Mur den städtischen Forst im benachbarten Pernegg verkaufen, um den neuen Bildungscampus im ehemaligen Leiner-Gebäude zu finanzieren? Seit Monaten wird politisch darüber gestritten, am 28. Jänner fällt im Gemeinderat die Entscheidung. Die SPÖ um Bürgermeister Peter Koch braucht vier weitere Stimmen für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit und warb am Mittwoch nochmals öffentlich um das Vorhaben.