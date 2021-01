In der von der Mehrheit der Nassereither Gemeinderäte einberufenen Sondersitzung beklagten die Mandatare Entscheidungen von BM Herbert Kröll, die ohne ihre Einbindung getroffen wurden. Die Causa „ersessenes Wegerecht“ beschäftigt die Bürgervertreter seit fast zwei Jahren. Grundeigentümer haben einen von der Allgemeinheit seit Jahrzehnten benutzten Gehweg plötzlich zugesperrt. Mit einem GR-Beschluss im Mai entschied man, dieses Wegerecht gerichtlich zu klären. „Die Bezirksrichterin empfahl dringend eine außergerichtliche Einigung, weil das Verfahren lange und teuer sein könnte“, erinnert sich Kröll, „dann saß ich gemeinsam mit beiden Anwälten am Tisch und wir einigten uns auf eine Öffnung für die nächsten zehn Jahre“. Es gebe Situationen, in denen spontan eine Entscheidung getroffen werden muss. „Dieser Weg geht am Gemeinderat vorbei“, beklagt GR Christoph Schultes. „Damit habe ich der Gemeinde viele Tausende Euro an Verfahrenskosten erspart“, entgegnet Kröll. Das Vorgehen sei durch den § 50 der TGO gedeckt. Um dies gänzlich zu klären, wurde der Beschluss gefasst, die rechtliche Gültigkeit dieses Vergleichs von einem Anwalt prüfen zu lassen.