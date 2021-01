Leidenschaft auch für das Unterrichten

Das Unterrichten ist heute ebenso eine Leidenschaft des Liedermachers wie das Auftreten in unterschiedlichsten Formationen. Wie bei vielen musikalischen Familien war im Kindesalter auch für Diether die Blockflöte der Startschuss in die Musik. Gefolgt von dem Spiel des Cellos, welches ihn bis zum Studium am Konservatorium begleitete. Kurz vor dessen Abschluss entschied er sich, Popmusiker zu werden. 1987 gründete Becke mit den Vorarlbergern Thomas und Gebhard Schmidle die Band „MakeUp“, die bis heute einen fixen Bestandteil der Tiroler Bandszene darstellt.