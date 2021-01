Salzburg ist weiterhin das Land mit dem höchsten Inzidenzwert in Österreich. Seit Wochen liegen die Zahlen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, weiter über dem Bundesschnitt. So hat Salzburg am Mittwoch eine Inzidenz von 219,7 . Zum Vergleich: Wien schafft es mit 94,8 sogar unter die magische 100er-Grenze.