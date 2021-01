In Zeiten wie diesen kann man kreativen Geschäftsleuten zwar keinen Vorwurf machen, mit rechten Dingen sollte die Sache dann aber doch ablaufen. Und so geht es einem Reiseveranstalter im Norden Wiens jetzt ziemlich an den Kragen. Denn das Unternehmen erweiterte sein Geschäftsfeld um den Handel mit Medizinprodukten – in Form von FFP2- und FFP3-Masken „made in China“, die demnächst verpflichtend in Öffis und Supermärkten vorgeschrieben werden. Die Ware wurde im Vorfeld mit großflächigen Inseraten – etwa in Billigzeitungen – angepriesen. Tatsächlich standen die Menschen Schlange.