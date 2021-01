„Wer den Hund nach dem Tod des Frauerls übernommen hat, wissen wir leider nicht. Jedenfalls ist die Besitzerin laut Chip seit rund einem halben Jahr tot“, so Eleonore Schandl. Wie in so vielen Fällen hatte man offensichtlich keine Verwendung für den Hund. Der Vierbeiner wurde einfach bei der Betreiberin der Tierpension über den Zaun geworfen und so entsorgt. Das freundliche Hundemädchen wurde dann tierärztlich versorgt und aufgepäppelt. Sämtliche Nachforschungen, wer ihr das angetan hat, blieben erfolglos.