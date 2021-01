Die fünf Personen haben alle den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten - drei davon in einem Altenheim in Nancy sowie zwei weitere in Perpignan. Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch ankündigte, sollen nun die zuständigen Arzneimittelbehörden die genaue Todesursache klären.