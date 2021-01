Titel wie jugend- und seniorenfreundlichste Gemeinde, schönster Dorfplatz, schönste Gemeinde, gesundes Dorf und Jugendaward, all diese Erfolge und noch viele mehr gehen auf das Konto von Langzeitbürgermeister Matthias Weghofer. Seit nunmehr 30 Jahren ist der VP-Mandatar im Amt und kann trotz schwieriger Jahre heute mit einer schuldenfreien Gemeinde und dem ersten Platz in der heimischen Finanzstatistik aufwarten. „Highlights für mich waren ganz sicher die Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens durch Hans Niessl und ein Besuch bei Altbundespräsident Heinz Fischer“, so der Jubilar. Von Amtsmüdigkeit ist bei dem ehemaligen Landtagsabgeordneten keine Rede. Auch für das soeben angelaufene Jahr 2021 hat er jede Menge Pläne: „Das heurige Budget birgt große Zukunftsprojekte: So soll das Naherholungsgebiet Streuobstwiese eröffnet werden, wir planen einen Fitness- und Motorikpark und wir haben einige Infrastrukturmaßnahmen und klimafreundliche Projekte vorgesehen.“