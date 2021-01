In ihrem Genussladen „s’gsunde Eck“ in Mattersburg bietet Andrea Rosa Rittnauer regionale und nachhaltige Bio-Produkte an. „Durch Betriebe wie diesen können sich unsere Bauern noch besser vernetzen und sind näher am Konsumenten. Durch die kürzeren Transportwege wird zusätzlich das Klima geschützt“, betont Eisenkopf bei der coronakonformen Preisübergabe am Mittwoch in Mattersburg.