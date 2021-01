Schwere Körperverletzung mit Todesfolge

Vergangenen Freitag musste sich der Angreifer, der in einem Boxclub trainiert, in Linz wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vor Richter Ralf Sigl verantworten – und bekannte sich nicht schuldig. Bis zuletzt behauptete er, in Notwehr gehandelt zu haben. Eine Verantwortung, die ihm das Schöffengericht nicht abnahm. Das Urteil für den Leondinger fiel trotzdem mild aus: zwei Jahre bedingte Haft. An die Hinterbliebenen – Mutter, Geschwister und die drei kleinen Söhne – soll er 29.000 Euro Teiltrauerschmerzensgeld zahlen. Angeklagter und Staatsanwältin Elisabeth Tavernaro hatten sich am Freitag zunächst nur Bedenkzeit genommen.