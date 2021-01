Rund 300 Nachhilfeschüler werden im Burgenland allein von der Organisation Lernquadrat betreut. „Etwa die Hälfte davon ist in der Oberstufe“, so Sprecherin Angela Schmidt zur „Krone“. Bereits im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr stellte man kurzfristig von persönlichen Nachhilfestunden auf Online-Unterricht per Video um. „Das war für unsere Schüler und die Mitarbeiter eine enorme Herausforderung.“ Das Konzept habe sich aber bewährt und werde auch in der aktuellen Situation genutzt. Nur wenige „zu junge Schüler“ hätten Probleme damit: „Im Wesentlichen wird das Angebot sehr gut angenommen.“