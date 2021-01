In den Senioreneinrichtungen der Stadt Salzburg ist der ärztliche Leiter Randolf Messer für die Impfstoffe verantwortlich. In seinen Häusern soll kein Geld für einen Platz auf der Warteliste geflossen sein. Gerade bei den ersten Impfungen seien aber mehrere Dosen übrig geblieben, sodass auch Angehörige und Mitarbeiter des Gesundheitsamts zum Zug kamen. „Der Impfstoff ist so wertvolles Gut, dass wir versucht haben wen zu finden, der rasch geimpft werden kann“, so Messer.