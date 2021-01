„Es war die Ehre meines Lebens“

„Es war die Ehre meines Lebens, unserer Nation als Beraterin des Präsidenten zu dienen. Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben und freue mich auf die Zukunft“, schrieb sie auf Twitter. Sie sei nach Washington gekommen, um für amerikanische Familien zu kämpfen und sie gehe mit dem Gefühl, dies getan zu haben. „Ich hoffe und glaube, dass Amerika sich positiv weiterentwickeln wird, indem es unsere Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten berücksichtigt. So werden wir die stärkste Nation bleiben.“