Außer man stellt sich so ungeschickt an wie zwei junge Männer (18, 19) in Bergland, Bezirk Melk. Die beiden drifteten mitten im neuen Kreisverkehr und verursachten Tausende Euro Schaden. Allerdings waren sie dann zu langsam mit dem Putzen der Fahrzeuge. Ein Zeuge entdeckte ein auffallend dreckiges Auto und alarmierte die Polizei. Das Duo gestand.