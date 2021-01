„Krone“: Warum gibt es so ein Rattenrennen nach Impfungen?

Kotrschal: Da spielt wieder unsere Mentalität eine große Rolle. An sich gibt es ja das Impfprogramm der Regierung. Aber bei uns gilt der Leitspruch gilt „Ein bisserl was geht immer“. In Deutschland halten sich die Menschen weit mehr an Regeln als bei uns in Österreich. Und in Schweden wäre so ein Verhalten wie bei uns undenkbar. Dort steht der selbstverantwortliche Bürger im Mittelpunkt.