Für die einen gilt die durch die fünfte Generation der Mobilfunktechnik (5G) erzeugte Strahlung als unbedenklich, andere sehen darin ein Experiment an der Menschheit. Tatsächlich ist das Thema komplex. Zwar lassen sich einige Verschwörungstheorien leicht widerlegen, jedoch wurden für so manche Gesundheitsbedenken bisher weder endgültige Beweise noch Gegenbeweise erbracht. Fakt ist: Oberösterreich will den 5G-Ausbau vorantreiben. So wundert es nicht, dass SP-Gemeinderat Almir Balihodzic in der heutigen Sitzung fordert, Beschränkungen für die Aufstellung von derartigen Sendeanlagen auf öffentlichen Gebäuden aufzuheben.