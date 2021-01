Gegen 8.30 Uhr führte ein 49-Jähriger in Geistthal-Södingberg nach einem Schneebruch alleine in seinem Wald Forstarbeiten durch. Dabei wurde er vermutlich von einem herabfallenden Baumwipfel am Rücken getroffen und schwer verletzt. Per Handy verständigte er seine Gattin. Sein Sohn und dessen Cousin brachten ihn zu seinem Anwesen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz geflogen.