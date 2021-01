Ganz in Schwarz

Melania Trump verließ Washington in einem schmalen schwarzen Rock und einer passenden Jacke. Ihre Augen versteckte sie hinter einer großen quadratischen schwarzen Sonnenbrille. Die klassische Birkin-Handtasche von Hermes in ihrer Hand soll um die 50.000 Euro kosten. Lange Handschuhe und zu einem niedrigen Chignon hochgesteckte Haare vervollständigten den eleganten Look. Die Farbe Schwarz steht einerseits natürlich für Trauer, andererseits aber auch für Stärke.