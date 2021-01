Die PlayStation 5 ist nach wie vor so gut wie ausverkauft. Ein Umstand, der vor allem Betrüger freut. Auch ein 22-Jähriger aus Senftenberg tappte nun in die Falle. Auf Facebook sah er ein gutes Angebot: 550 Euro sollte die Konsole samt Zubehör kosten. Er trat mit dem Verkäufer in Verbindung. Nach einigen WhatsApp-Nachrichten überwies der junge Mann Geld auf ein Konto in Deutschland – danach brach der Kontakt ab. Der Senftenberger wurde sogar vom vermeintlichen Verkäufer blockiert, er konnte den Betrüger nicht mehr erreichen.