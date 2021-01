Den großen Deal plant Kamleitner nun in Schneegattern, wo sie eine Siedlung rein aus aus Mikrohäusern plant. Die Bundesforste stellen rund 5800 Quadratmeter Fläche für 50 Jahre zur Pacht zur Verfügung. Die Friedburger Holzbaufirma Schober fertigt die Häuser an. „Diese Woche hat der Verkauf begonnen, sobald fünf Häuser verkauft sind, wird gebaut“, so Kamleitner. Zur Auswahl stehen vier Hausgrößen von 30 bis zu 90 Quadratmetern Wohnfläche. Preis: Zwischen 168.000 und 304.000 €. Großzügig fällt stets der Garten aus. Das größte Grundstück umfasst rund 500 Quadratmeter. Luxuriös ist auch das Innenleben. Auf Wunsch gibt es sogar eine Klimaanlage. „Es lässt sich auf 30 Quadratmetern gut leben. Für große Sammlungen ist halt kein Platz. Ich leihe mir Sachen, die ich nur einmal im Jahr benötige aus“, so Kamleitner.