Wegen der Corona-Pandemie spricht sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für eine Art Schweigepflicht aus, die auch ein Telefonier-Verbot in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit sich bringen würde. Durch eine solche Maßnahme könnte man die Ausbreitung des Virus in Bus und Bahn weiter einschränken, so die Hoffnung der Befürworter. Eine ähnliche Regelung ist bereits auf der spanischen Insel Mallorca in Kraft.