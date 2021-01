Auf Basis der 14-Tage-Inzidenz im Vergleich zur eigenen Situation aktualisiert die Schweiz regelmäßig ihre Liste der Risikoländer. Ausnahmen gibt es für Grenzgebiete wie Tirol und Vorarlberg. Derzeit liegt besagte Inzidenz in der Schweiz bei 374, in Österreich liegt nur das Bundesland Salzburg mit 531 darüber. Deshalb wurde Salzburg wieder auf die rote Liste gesetzt. Von hier aus in die Schweiz Einreisende müssen sich dort in zehntägige Quarantäne begeben. Ein Freitesten ist nicht möglich.