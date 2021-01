„Ein neuer Tag beginnt“, titelte heute der US-Nachrichtensender CNN bei Sonnenaufgang (Ortszeit) und hat damit den wichtigsten Tag im Leben des künftigen US-Präsidenten Joe Biden eingeläutet. Der scheidende Staatschef Donald Trump hat das Weiße Haus bereits verlassen. Doch bevor das neue First Couple in 1600 Pennsylvania Avenue einziehen darf, ist es noch ein langer Tag. Biden holt sich derzeit den göttlichen Segen für seine vierjährige Amtszeit. Der 78-Jährige und seine Ehefrau Jill nehmen an einem Gottesdienst teil. Begleitet werden sie auch von der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris und ihrem Ehemann Doug Emhoff.