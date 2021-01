Die USA bekommen am Mittwoch einen neuen Präsidenten: Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris werden in diesen Stunden angelobt. Seit den gewaltsamen Ausschreitungen im US Kapitol herrscht in Washington Alarmstufe Rot, die USA wappneten sich gegen eventuelle Ausschreitungen. Darüber und welches Erbe Donald Trump hinterlässt, das hat Moderatorin Raphaela Scharf mit Politikwissenschaftler Dr. Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg im krone.tv-Talk besprochen. Zu sehen jetzt im Video oben.