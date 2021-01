Auf den Tag genau vor 125 Jahren fuhr die Lokalbahn zum ersten Mal von Salzburg nach Oberndorf. Nun wird zum Jubiläum kräftig in die bedeutendste Schienenverbindung in den Nordwesten Salzburgs investiert. Bereits heuer starten Ausbauarbeiten auf dem S-Bahn-Nordast. In die Stammstrecke zwischen Salzburg und Lamprechtshausen fließen rund 3,8 Millionen Euro - davon rund 2,7 Millionen in Streckenertüchtigungen, der restliche Betrag in die vorbereitende Planung für den zweigleisigen Ausbau.