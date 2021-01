„Am Dienstag bekomme ich eine Waffe. Dann bringe ich zuerst meine eigenen Kinder um und dann deine Kinder.“ So bedrohte der 37-Jährige am Telefon einen Freund, den er verdächtigte, mit seiner Ehefrau ein Pantscherl zu haben. So richtig „ausgezuckt“ war der Trauner erstmals am Sonntag um 2.30 Uhr früh. Da stritt er sich mit seiner Gattin, weil sie angeblich eine Affäre habe. Er warf sie auf den Boden, setzte sich auf ihren Oberkörper und hielt ihr den Mund zu. Dann drangsalierte und bedrohte er seine Frau so lange, bis sie ihm ihr Handy entsperrte.