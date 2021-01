Dosen weitergegeben, „damit sie nicht ablaufen“

In einem Pflegeheim in der Region bestätigt man, dass man übrig gebliebene Impfdosen an Bekannte weitergegeben hat, damit sie nicht ablaufen. Auch der Arzt, der den Macher des Videos geimpft haben soll, sagt, man habe kurzfristig schauen müssen, dass die Dosen verimpft werden. Wer eine bekommen hat, sei vom Pflegeheim organisiert worden. Er kenne den Mann zwar nicht, es sei aber "durchaus möglich, dass ich ihn geimpft habe." Persönlich bereichert habe sich niemand, so der Allgemeinmediziner.