Der Trainingsschnellste Ryan Cochran-Siegle, in diesem Winter bereits Gewinner des Bormio-Super-G und Zweiter in der Gröden-Abfahrt, freute sich über die gute Präparierung der Streif. „Das erlaubt uns, dass wir uns runterpushen. Es ist so eine coole und einzigartige Strecke mit so vielen Herausforderungen“, sagte der US-Amerikaner. Auch wenn es im Vergleich zum vergangenen Jahr anders sei, so sei es „doch immer noch Kitzbühel“.