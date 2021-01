Schnell machten sich Fans daran, in den Daten nach Inhalten zu suchen, die es nicht ins fertige „Ocarina of Time“ geschafft haben. Und sie wurden fündig, stießen auf verschiedene Items, die man so noch nicht kannte. Darunter etwa ein Medaillon, mit dem Held Link durch die Spielwelt fliegen können sollte. Ein anderes Medaillon hätte den Recken unsichtbar gemacht. Auch das eine oder andere Story-Detail, das im finalen Spiel verändert wurde, wurde entdeckt.