Eine 16-Jährige hat am Dienstagabend in einer Sozialunterkunft in Wien-Hietzing Polizisten mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war es gegen 21.30 Uhr zu dem Einsatz gekommen, nachdem Betreuer die Exekutive verständigt hatten. Die Jugendliche hatte sich mit dem Messer im Badezimmer eingeschlossen. Es war nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen selbst etwas antun könnte.