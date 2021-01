Jeder Österreicher wirft im Durchschnitt 60 Kilogramm einwandfreie Lebensmittel pro Jahr in den Müll. Das entspricht 500 Topfengolatschen, die pro Mann und Nase im Abfall landen. Darauf hat am Mittwoch „Too Good To Go“, eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung, aufmerksam gemacht.