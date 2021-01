Verliebt, verlobt, verheiratet und nebenbei machen sie auch noch gemeinsam Karriere! Die Rede ist von den Singer-Songwritern Mira & Adam, ein Duo aus Wien, welches nicht nur die Liebe zueinander verbindet, sondern auch ihre Leidenschaft für Musik. Auf den Straßen Hamburgs hatten die beiden ihre ersten Auftritte, inzwischen kamen schon größere Bühnen wie die des Donauinselfests dazu. In einer neuen Folge Stiegenhaus West bei Max Schmiedl erzählen die beiden wie alles begonnen hat und geben einen Einblick in ihren Alltag: Wie ist das, wenn man im Privaten aber auch in der Arbeit so viel Zeit miteinander verbringt?