Snowboarderin Anna Gasser hat beim Slopestyle-Weltcupauftakt in Laax mit Zittern das Finale erreicht. Die Big-Air-Olympiasiegerin belegte am Mittwoch im Halbfinale mit 69,55 Punkten Rang acht, das reichte gerade noch für den Einzug in die Entscheidung der besten acht am Freitag.