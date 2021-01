Der Bürgermeister von Stubenberg am See, Alexander Allmer, hat sich „vorgedrängt“: Wie erst jetzt bekannt wurde, ließ sich der ÖVP-Politiker letzte Woche im örtlichen Pflegeheim impfen. Bestätigt wurde mittlerweile auch, dass sich sein Parteikollege und Ortschef von Gamlitz, Karl Wratschko die Impfung vorzeitig abgeholt hat. Weitere Infos folgen in Kürze...