„Wichtiger Bestandteil in der heutigen Gesellschaft“

Ein großes Ziel der neuen Allianz sei die Öffentlichkeitsarbeit. „Unser Credo ist, dass wir in einem Jahr so weit sind, dass niemand mehr erklären muss, was E-Sport ist“, sagte A1-Marketing-Direktor Marco Harfmann. In der Liga seines Unternehmens seien im vergangenen Jahr rund 15.000 Spieler dabei gewesen, zum Start 2017 waren es nur 900. In Zukunft sollen es noch mehr werden. „Für uns ist es ganz wichtig, dass der Nachwuchs eine Chance hat, zu den Profis aufzuschließen“, sagte er. Darum gibt es ab diesem Jahr neben einer Profi-Liga auch eine Amateur-Liga für Hobbyspieler.