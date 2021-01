Österreich hat mehrere Millionen zusätzliche Dosen der Covid-Schutzimpfung von Biontech/Pfizer bestellt. Die Regierung wird den vollen Anteil aus dem zweiten Vorkaufvertrag der Europäischen Kommission über 200 Millionen Dosen in Anspruch nehmen. Der entsprechende Beschluss fiel am Mittwoch im Ministerrat. „Damit bekommen wir in Österreich eine Menge von zusätzlichen 3,8 Millionen Dosen“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.