Die britische Ex-Premierministerin Theresa May ist in einem Gastbeitrag in der „Daily Mail” mit der Politik Boris Johnsons hart ins Gericht gegangen. „Zu lange sind wir in internationalen Angelegenheiten in Richtung Absolutismus gerutscht: Wer nicht zu 100 Prozent für uns ist, muss zu 100 Prozent gegen uns sein“, schrieb May.