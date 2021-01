Die Klubobfrau der burgenländischen Grünen, Regina Petrik, forderte am Mittwoch die Abberufung der Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf. Die Medizinerin habe am Sonntag auf einer Anti-Corona-Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gewettert und empfohlen, sich nicht impfen zu lassen, so Petrik in einer Aussendung.