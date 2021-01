Taco Bell dementiert Entlassung wegen Pornos

Die Fast-Food-Kette dementiert, Wells wegen ihrer Auftritte im Internet und der Kundenbeschwerde gefeuert zu haben. Sie sei vielmehr vom lokalen Franchise-Nehmer, der das Lokal betreibt, wegen der Verletzung interner Richtlinien und Prozeduren gefeuert worden, heißt es. Wells weist das zurück und bleibt bei ihrer Darstellung, sie sei wegen ihres anderen Berufs diskriminiert worden. Einen Job in einem anderen Fast-Food-Lokal in der Stadt anzunehmen schließt sie aus. „Ich wohne in einer so kleinen Stadt, dass jeder alles über das Geschäft der anderen weiß.“