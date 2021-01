Trotz der Krise in der Autobranche startet die Salzburger Aluminium Group (SAG) auch in der Sparte als Kfz-Zulieferer mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr 2021. So hat sie einen Auftrag für Pkw-Leichtbaukomponenten mit einem Volumen von 21 Millionen Euro an Land gezogen, außerdem werden ab Februar 1.000 Alu-Glasfenster für ICE-Züge produziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Familienunternehmen sucht derzeit dringend Fachkräfte.