Dabei denkt Steinmaurer nicht nur an die Herstellungskosten, sondern auch an den Umstieg auf höhere Geschwindigkeit, also etwa von einem 30-Mbit- auf einen 100-Mbit-Anschluss, wie er im Interview mit dem „Kurier“ ausführte. Eine weitere Subvention für die Netzbetreiber sei das nicht: „Ich bin als Regulator, der gerne einen Wettbewerb hat, ein Freund der nachfrageseitigen Förderung. Die Konsumenten sollen gefördertes Breitband bei einem der drei Netzbetreiber frei wählen können, damit entstehen automatisch mehr Angebote.“