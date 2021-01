Zubreitung: Den Reis zustellen und das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden und in Salzwasser kochen. Für die Sauce Ingwer und Zitronengras klein schneiden und mit den Lime Leafs, Weißwein und Essig einkochen. Anschließend Currypulver und die Marillenmarmelade einrühren, weiter köcheln lassen und mit Orangensaft und Limettensaft abschmecken. Den Tofu ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden frittieren oder in Öl (z.B. Sesamöl) kräftig anbraten. Das gekochte Gemüse in die Sauce geben, umrühren und dann gemeinsam mit dem Reis servieren. Die Tofu-Stücke auf das Currygemüse setzen. Der Reis kann auf Wunsch auch extra serviert werden. Guten Appetit!