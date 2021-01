Winterliche Verhältnisse erwartet

„Mir fehlen drei Tage an Tests und Besichtigungen. Das macht es natürlich nicht einfacher“, betont die 45-Jährige. Insgesamt stehen beim ersten WM-Lauf des Jahres von Donnerstag bis Sonntag 14 Etappen und 258 km am Programm. Das eingespielte Duo startet in der WRC3-Klasse mit einem Skoda Fabia, rechnet mit winterlichen Verhältnissen. „Das liegt uns gut, würden wir uns wünschen.“