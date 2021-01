Am Mittwoch tritt der Demokrat Joe Biden (78) in einer feierlichen Zeremonie die 46. US-Präsidentschaft an. 25.000 Soldaten der Nationalgarde befinden sich in Washington, um ihm und Kamala Harris einen reibungslosen Amtsantritt garantieren. Gala, Bälle oder Zuschauermassen wird es Corona-bedingt nicht geben, Washington ist trotzdem im Ausnahmezustand. Internationale Tageszeitungen kommentieren das künftige Verhältnis zwischen den USA und Europa, die Erwartungen an die neue US-Administration und das Dreamteam Biden/Harris wie folgt: