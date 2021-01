Damit sich Patienten und Angehörigen über aktuelle Möglichkeiten der Medizin informieren können, legt die ÖSG anlässlich der 20. Österreichischen Schmerzwochen einen Patientenflyer auf, heuer unter dem Titel „Rückenschmerzen: Was bei hartnäckigen Beschwerden hilft“. Weiters bietet die ÖSG eine Online-Sprechstunde für alle Interessierten an. Das Webinar findet am 2. Februar 2021 um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos!​