Im Weißen Haus gibt es First Ladys, mit Doug Emhoff (Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris) erstmals einen Second Gentleman und es gibt First Dogs. Dann kam Hygienefanatiker Donald Trump - und erstmals seit mehr als einem Jahrhundert (!) blieb der US-Präsident ohne Hund. Mit der Amtseinführung von Joe Biden ändert sich dies: Er bringt seine Hunde „Champ“ und „Major“ mit - letzteren hat er sich 2018 aus einem Tierheim geholt. Und: Offenbar soll es erstmals auch eine First Cat geben.