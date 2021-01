„Tiroler Impfskandal“

Einige Tiroler Politiker meldeten sich nun zu Wort. Gebi Mair (Grüne) findet die Aktion unsolidarisch gegenüber den Risikogruppen: „Die Gemeinden haben genügend Kenntnis darüber, wer in die erste Impfphase fällt. Das sind Menschen in Altersheimen, über 80-Jährige, Menschen, die auf Covid-Stationen seit beinahe einem Jahr Übermenschliches leisten und erste Hochrisikogruppen. Wenn in einem Altersheim geimpft wird, ist Vorsorge zu treffen, dass übrig gebliebene Dosen sofort jene erhalten, die laut Impfplan an der Reihe sind.“ Markus Abwerzger (FPÖ) spricht von einem Tiroler Impfskandal: „Selbstbedienung an der Corona-Vakzine ist nicht nur unmoralisch, sondern eine Frechheit.“