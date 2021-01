„Die Sicherheit und Gesundheit von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat für Hofer stets oberste Priorität. Daher hat der Diskonter alle Anstrengungen unternommen, um die ab nächster Woche im Handel verpflichtend zu tragenden FFP2-Masken bereits morgen österreichweit in seinen Filialen zum Preis von 59 Cent per Stück anbieten zu können“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Unternehmens. Um möglichst allen Kunden eine FFP2-Maske anbieten zu können, ist die Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, also maximal 5 Stück pro Kunde, vorgesehen. Für laufende Nachlieferungen ab dem 25. Jänner sei gesorgt, wurde betont. Von welchem Hersteller die Masken kommen, blieb vorerst offen.